Олег Винник вперше пояснив своє зникнення та мовчання

Популярний співак Олег Винник, який вперше від свого загадкового зникнення розповів, куди подівся, нарешті пояснив своє мовчання. Артист зізнається, що на початку війни виїхав до Німеччини. Нібито на лікування. Каже, що на таку хворобу, як у нього, хворіють близько 2% мешканців Німеччини.

За словами Олега Винника, він не звертався до людей, бо не знав, що казати, які слова підтримки знайти. Він вважав недоречним підтримувати українців з закордону.

«Виходь до людей — не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати…», — каже Олег Винник в інтерв’ю.

Він також розповів, що втратив доступ до своїх соцмереж, тому не міг робити там дописи. Винник каже, що й досі не може відновити доступ, тому звернувся до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Олег Винник не виходив на зв'язок понад 15 місяців. Цим він спровокував багато чуток про себе. В тому числі про те, ніби він має онкологічне захворювання. Втім в команді артиста ці чутки спростували.

Продюсер Винника Олександр Горбенко припинив багаторічну співпрацю з артистом.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що нещодавно, Олега бачили в Києві.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram