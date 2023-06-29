Обов’язково зробіть це з огірками у червні-липні: врожай з одного куща будете збирати відрами (відео)

Своєчасне й правильне підживлення розсади овочів обов'язково позначиться на врожаї. Але не тільки підживлення сприяє розвитку рослини та збільшенню кількості квіток та зав'язі.

Для того, щоб збирати багатий врожай огірків, потрібно спочатку сформувати кущ, прибравши бічні пагони, які відбирають силу від головного ствола.

«Щоб основний пагон був потужним, товстим й добре родив, потрібно формувати кущ», — рекомендують автори каналу «Генеральський».

Спочатку прибрати три перші бруньки від землі, а також пагони та зав'язі біля них. Повністю очистити перші три пазухи листя. Далі, починаючи з 4 пазухи, потрібно прибирати лише бічні пагони. Зав'язі з квітками чіпати не варто.

Коли батіг огірка виросте на 1,5−2 метри, можна залишати й бічні пагони. Але потрібно їх прищипувати, тобто залишати 2−3 вузли із зав'язями на бічних пагонах.

«ФАКТИ» раніше розповідали про суперпідживлення для томатів, яке гарантує у 10 разів більше зав'язі.

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