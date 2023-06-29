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Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

14:15 29 червня 2023
Високорослі томати

Досвідчені городники знають, коли розсаді потрібні натуральні підживлення, як от цукор та дріжджі, а коли варто скористатися хімічними речовинами.

Про такий випадок розповів невтомний автор YouTube-каналу «Поради біолога».

Після використання такого підживлення томатів зав’яжеться вдесятеро більше!

Все, що вам знадобиться — це сухий порошок бору та кристали монокалію фосфат.

Чайну ложку сухого бору та три ложки монокалію фосфат змішайте і залийте двома літрами води.

Традиційно збийте все у блендері (так усі складники краще поєднаються між собою).

Додайте ще 1 літр води і добре перемішайте.

Для поливу отриману суміш розчиність у воді у співвідношенні 1 склянка на 5 літрів води і обробляйте рослини по листу 1 раз на 25−30 днів, радить автор каналу.

Нагадаємо, раніше він розповів, як і навіщо використовувати грядках розчин перманганату калію (або ж марганцівки).

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