Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше
Досвідчені городники знають, коли розсаді потрібні натуральні підживлення, як от цукор та дріжджі, а коли варто скористатися хімічними речовинами.
Про такий випадок розповів невтомний автор YouTube-каналу «Поради біолога».
Після використання такого підживлення томатів зав’яжеться вдесятеро більше!
Все, що вам знадобиться — це сухий порошок бору та кристали монокалію фосфат.
Чайну ложку сухого бору та три ложки монокалію фосфат змішайте і залийте двома літрами води.
Традиційно збийте все у блендері (так усі складники краще поєднаються між собою).
Додайте ще 1 літр води і добре перемішайте.
Для поливу отриману суміш розчиність у воді у співвідношенні 1 склянка на 5 літрів води і обробляйте рослини по листу 1 раз на 25−30 днів, радить автор каналу.
Нагадаємо, раніше він розповів, як і навіщо використовувати грядках розчин перманганату калію (або ж марганцівки).161