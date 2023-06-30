У США помер оскароносний голлівудський актор

Не встигла американська кіноспільнота оговтатися від смерті популярного артиста Ніколаса Костера, як зазнала чергової важкої втрати. У п'ятницю, 30 червня, на 90-му році життя помер знаменитий голлівудський актор Алан Аркін. За свою довгу кар'єру він отримав всі головні акторські премії — «Оскар», «Золотий глобус», «Еммі» та «Тоні».

Про смерть Аркіна повідомили його сини Адам, Метью та Ентоні. Вони опублікували спільну заяву від імені всієї родини:

«Наш батько був унікально талановитим артистом та людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь і прадідусь. Його любили, і його дуже не вистачатиме».

Зовсім недавно Аркін разом з Майклом Дугласом знявся в серіалі «Метод Комінські» для Netflix, отримавши номінації на премію «Еммі» у 2019 та 2020 роках, а також номінації на «Золотий глобус» та премію Гільдії кіноакторів США у 2020 та 2010 роках.

У комедії «Маленька міс Щастя» (2006) Аркін зіграв Едвіна Гувера, дідуся з неблагополучної родини. Його роль, яка тривала лише 14 хвилин екранного часу, принесла йому «Оскар» як найкращому акторові другого плану.

Яскравий образ Аркіна в політичній драмі «Арго» Бена Аффлека в 2012 році приніс йому четверту номінацію на «Оскар». Він зіграв ветерана-продюсера Лестера Сігела, чиє почуття гумору та гострі репліки підкорили публіку.

Алан Аркін народився у Брукліні, Нью-Йорк, 26 березня 1934 року. Його родина переїхала до Лос-Анджелеса, коли він був дитиною.

Після закінчення середньої школи Аркін навчався у кількох різних коледжах і кинув щонайменше три, у тому числі Беннінгтонський коледж у Вермонті, де він вказаний як випускник класу 1955 року.

«Ймовірно, вони викинули мене. Я не пам'ятаю точно», — сказав Аркін журналу PEOPLE про свій досвід навчання у коледжі.

Свою першу з чотирьох номінацій на «Оскар» Алан отримав у 1967 році за роль у культовій комедії «Росіяни йдуть, росіяни йдуть».

Протягом наступних 50 з лишком років Аркін знявся більш ніж у 100 фільмах та серіалах. Глядачі пам'ятають і люблять його за ролі в картинах «Пастка-22» (1970), «Едвард Руки-ножиці» (1990) та «Гленгаррі Глен Росс» (1992) (відомий також під назвою «Американці»).

У Аркіна залишилися дружина Сюзанна Ньюлендер, з якою він одружився в 1996 році, і троє дітей — сини Адам Аркін і Метью Аркін від першого шлюбу з Джеремі Яффе та Ентоні Дана Аркін, який народився у другому шлюбі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть зірки «Піратів Карибського моря» та «Людей у чорному» Серхіо Кальдерона.

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