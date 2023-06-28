Помер актор культового серіалу «Санта-Барбара»

Не так давно «ФАКТИ» писали про смерть голлівудського актора Серхіо Кальдерона, зірки «Піратів Карибського моря» і «Людей у чорному». У понеділок, 26 червня, в одній із лікарень в американському штаті Флорида помер популярний актор Ніколас Костер. Йому було 89 років. Про смерть Ніколаса повідомила в соцмережах його дочка Діннін Костер. «Сьогодні ввечері в моєму серці оселилася глибока печаль. Мій батько, актор Ніколас Костер, помер у Флориді о 21:01 у лікарні. Будь ласка, надихніться його артистичними досягненнями і знайте, що він був справжнім актором!», — написала вона у Facebook.

Ніколас Костер народився 3 грудня 1933 року в Лондоні. Його мати була громадянкою США, батько — громадянином Нової Зеландії. Дитинство Ніколаса минуло в Каліфорнії. Потім він повернувся до Британії, де й здобув акторську освіту. Але кар'єру Костер все ж почав у США.

Він дебютував у серіалі «Молодий доктор Мелоун». Зіркою Ніколаса зробила роль Лайонела Локріджа в серіалі «Санта-Барбара». Костер зіграв майже в 600 епізодах цієї культової мильної опери.

Актора також добре знають шанувальники й інших американських серіалів — «Даллас», «Інший світ», «Третя планета від Сонця», «Усі мої діти».

Знімався Костер і в художніх фільмах. Йому чудово вдавалися ролі другого плану. Найбільшу популярність здобули такі картини за його участю — «Вся президентська рать» (драма про Вотергейтський скандал з Робертом Редфордом і Дастіном Гоффманом), «Електричний вершник» (драма з Робертом Редфордом і Джейн Фонда), «Великий бізнес» (комедія з Бетт Мідлер).

За свою довгу кар'єру Ніколас Костер зіграв у кількох десятках серіалів і фільмів.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть культового австрійського актора Гельмута Бергера.

На фото в заголовку Ніколас Костер у серіалі «Санта-Барбара»

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