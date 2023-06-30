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Кабмін продовжив держрегулювання цін на продукти харчування, запроваджене через ковід

19:44 30 червня 2023
Держрегулювання цін

В Україні, де підвищили тарифи на водопостачання, 19 червня 2023 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану», якою передбачено продовження державного регулювання цін на окремі види продовольчих товарів в період воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування. Про це повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік продуктів харчування, а саме: борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої), олію соняшникову рафіновану, хліб житньо-пшеничний та батон. При цьому, з метою усунення надмірного тиску на бізнес Урядом прийнято рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 27 червня, з 1 липня в Україні закінчується карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19.

Як писали «ФАКТИ», держрегулювання було запроваджено у січні 2022 року. Воно було пов'язано зі зростанням цін у зв'язку з карантинними обмеженнями через COVID-19.

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