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Гол Мессі визнаний найкращим у сезоні Ліги чемпіонів: відео 10 найкрасивіших м'ячів турніру

19:11 30 червня 2023
Ліонель Мессі

Тепер уже ексфорвард «ПСЖ» Ліонель Мессі, який перейшов після закінчення сезону в американський «Інтер Маямі», визнаний автором найкращого голу Ліги чемпіонів-2022/2023.

Спочатку група технічних експертів УЄФА відібрала десять найкращих голів турніру, і вже після цього шанувальники футболу могли проголосувати за той, що сподобався. Найкращим з найкращих визнано розкішний обвідний удар Ліонеля Мессі за «Парі Сен-Жермен» у ворота португальської «Бенфіки» у поєдинку групового етапу (1:1).

До речі, в опитуванні експертів на першому місці був гол форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Холанда у матчі 2-го туру з «Боруссією» з Дортмунда (2:1), але вболівальники посунули його на третю позицію, а другу віддали м'ячу гравця «Реала» Вінісіуса Жуніора у першому півфінальному поєдинку з тим же «Манчестер Сіті» (1:1).

Нагадаємо, що переможцем Ліги чемпіонів у сезоні, що фінішував, став «Манчестер Сіті», який переміг у фіналі «Інтер» — 1:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини.

Фото ФК «ПСЖ»

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