Чотири ракети С-300 та 13 «Шахедів»: уночі ворог атакував південні області України

У ніч проти п`ятниці, 30 червня, російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed» та зенітні керовані ракети із С-300.

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку: 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько — Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Було атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, люди та житлові будинки не постраждали, всі комунальні системи в нормі.

А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі силами протиповітряної оборони над Миколаєвом знищено БпЛА типу «Shahed-136». Внаслідок падіння уламків відбулося займання на відкритій відкритої території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами надзвичайної служби, постраждалих немає.

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Також ворогом було завдано 29 авіаційних ударів, здійснено 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення:

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута.

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Втрати ворога станом на ранок 30 червня становлять:

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявляв, Україна ще не задіяла в контрнаступі та звільненні територій свої основні військові сили.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України

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