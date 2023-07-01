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Клуб споживачів

Терміново дайте це сильне підживлення томатам та перцю: вони від щастя рясно заплодоносять й засиплять вас врожаєм

10:45 1 липня 2023
перець

Досвідчені городники, щоб досягти гарного врожаю овочів, все частіше використовують натуральні підживлення. Їх можна приготувати швидко, з того, що є дома в кожної господині, вони не нашкодять ні рослині, ні людині.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» дають безліч варіантів добрива рослин, багато з яких вже неодноразово показали себе на практиці.

Наприклад, добриво для перцю та помідорів можна приготувати з насіння гвоздики, активованого вугілля, перекису водню та бору.

Для цього ложку гвоздики, 3 таблетки активованого вугілля, ложку насіння льону, ложку перекису водню та трохи бору залити двома літрами води. Потім добре збити блендером і залишити настоюватись на 2 години. Потім процідити через сито. Долити ще літр води.

Склянку маткового розчину розвести у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь кожні 25−30 днів.

Про те, як правильно сформувати кущ огірків, щоб з'явилося більше зав'язі, що дає міцні та соковиті плоди, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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