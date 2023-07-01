В Україні змінились правила відпуску «Доступних ліків»: що відомо

З 1 липня препарати за програмою «Доступні ліки» аптеки знову мають відпускати виключно за електронним рецептом, і ця норма діятиме на території всієї України, крім окупованих, прифронтових регіонів і тих, де ведуться активні бойові дії.

Разом з тим, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт, відзначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Там пояснюють, що норма щодо відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки» виключно за електронним рецептом діє в Україні з 2019 року, але на початку повномасштабної війни, для забезпечення безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків, уряд дозволив виписувати і відпускати відповідні препарати за низькою ціною також за паперовим рецептом.

«Доступні ліки» — урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Вона розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Актуальний перелік лікарських засобів, що відпускаються за програмою, розміщено на вебсайті Національної служби здоров’я України в розділі «Програма реімбурсації лікарських засобів» (https://nszu.gov.ua) у відкритому доступі.

Нагадаємо, що з 1 квітня е-рецепти почали використовувати для придбання рецептурних препаратів (в основному антибіотиків) — поряд зі звичайними, паперовими рецептами.

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