В Києві проводять збір військовозобов’язаних: юрист прокоментувала законність наказу

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Між тим місцеві територіальні центри комплектування в Києві (і не тільки) публікують накази про необхідність військовозобов'язаним з'явитися в 10-денний термін, проте ніяких роз'яснень не дають.

Про те, наскільки відповідає вимогам закону такий наказ, виданню «Апостроф» розповіла адвокат Марина Бекало.

Документ про необхідність з'явитись було розміщено на сторінці Оболонського районного ТЦК у Facebook. Роздрукований наказ також розклеїли біля під'їздів, що викликало багато запитань.

Так, начальник Оболонського районного ТЦК та СП, полковник Олексій Привала зазначає, що наказ виданий у зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

«Усім військовозобов’язаним, що проживають на території Оболонського району міста Києва та мають мобілізаційні розпорядження, або в разі отримання ними персональних повісток з’явитися в терміни та за адресами, що вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах», — наголошують у центрі комплектування.

Крім того, прибути до центру наказують усім військовозобов’язаним, які не отримали персональних повісток, у 10-денний термін від дня опублікування документу, тобто до 29 червня 2023 року.

Тим військовозобов’язаним, які вже стоять на обліку в інших центрах комплектування та тимчасово перебувають на території району у зв’язку з будь-якими обставинами — також слід прибути до Оболонського районного ТЦК, йдеться в документі.

Наприкінці документу наголошується, що ухилянти нестимуть відповідальність згідно із законодавством України. Наводиться стаття 336 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

За словами адвокатки Марини Бекало, наказ начальника Оболонського територіального центру комплектування в частині оповіщення про виклик військовозобов’язаних до центру не відповідає порядку, передбаченому діючим законодавством, та не зобов’язує з’явитися за таким наказом до цього Центру комплектування.

Вона пояснила, що стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП в терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

«Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадному свого будинку», — зазначила Марина Бекало.

Постанова Кабінету міністрів № 1478 містить затверджену форму повісток. Вона являє собою передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

Марина Бекало додала, що оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця. В такому разі він бере на себе обов’язок сповістити свого працівника.

«Іншого порядку вручення повісток, зокрема шляхом розміщення оголошення в публічних місцях, законодавством не передбачено. Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов’язаних та відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків для військовозобов’язаних у разі неявки до ТЦК СП», — наголосила адвокат.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Межирицький відповів на запитання українця, який перебуває за кордоном і отримав повістку у поштову скриньку за місцем реєстрації та попередження про адміністративне порушення у разі неявки. Також правники докладно роз'яснили, за які порушення військовозобов'язаного можуть оштрафувати чи позбавити волі.

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