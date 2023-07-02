У ніч на 2 липня російська федерація знову завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України.

Як повідомили у командуванні Повітряних Сил, ППО працювала у різних областях України — у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр». Усі цілі — 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилатих ракети «Калібр» було знищено.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, ворог застосував ударні БпЛА, за попередньою інформацією — баражуючі боєприпаси «Shahed». Це була перша атака на Київ із застосуванням дронів-камкадзе як з початку місяця, так і за останні 12 днів.

«Силами та засобами нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені», — йдеться у повідомленні.

Однак наразі стало відомо, що у двох районах Київщини внаслідок падіння уламків зазнали пошкоджень три приватні будинки, чоловік отримав поранення, повідомили Суспільному в Київській ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, всього протягом доби противник завдав по Україні один ракетний та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Наземні зусилля ворог і далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої — протягом доби сталося 46 бойових зіткнень.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник вчинив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області, на Авдіївському з таким самим результатом закінчилися наступальні дії загарбників у районі Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 — зенітно-ракетних комплексів та 1 — пункту управління ворога. У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об'єкт.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні спостерігачі. Міллі заявив, що українські сили навмисне працюють через складні мінні поля, тому просуваються від 500 до 2000 м на день.

Проте генерал підтвердив свій попередній прогноз про те, що українські контрнаступальні операції триватимуть до 10 тижнів.

Тим часом російські джерела дедалі частіше стверджують, що українські сили нині проводять штурми на півдні України меншими групами піхоти та меншою кількістю бронетехніки, ніж під час попередніх контрнаступальних операцій. Це корелюється із заявами українських офіційних осіб про те, що українські сили ще не ввели значну частину своїх сил у контрнаступні операції та ще не розпочали основну фазу контрнаступу.

Нагадаємо також, що за словами головного комітету ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю The Washington Post, контрнаступ Сил оборони не зупинить навіть ядерна загроза з боку росії.

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