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Події

Українця жорстоко вбили на парковці у польському Хелмі

10:29 2 липня 2023
Ніж в руці

У польському Хелмі, куди з початку 2023 року курсує прямий потяг з Києва, невідомий чоловік напав із ножем на 36-річного українця і завдав жертві чотири удари ножем у груди. Вони виявилися смертельними.

Як повідомляє польський ресурс, напад стався проти опівночі на автостоянці на вулиці Волинській.

Після скоєного зловмисник втік з місця злочину.

Поранений українець помер у лікарні, хоча медики до кінця намагалися його реанімувати.

Нині поліція шукає нападника. До пошуків залучили кінологів із собаками.

Мотиви ж злочину поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, минулої осені у Польщі висунули звинувачення громадянину України у нападі на поліцейських та замаху на вбивство. Подія сталася у Томашові Любельському. Правоохоронцям повідомили, що на тротуарі лежить чоловік. Поліцейські хотіли йому допомогти, але коли вони спробували його підняти, «потерпілий» витяг ніж та напав на поліціянтів. Один із силовиків у формі дістав пістолет і вистрілив у нападника, поранивши його в ногу. Це дозволило здолати чоловіка та затримати його. Зловмисником виявився 24-річний громадянин України. Його та поліцейських, яких він поранив, доставили до лікарні.

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