Українець в Польщі напав на поліцейських з ножем і отримав від них кулю у відповідь

Польща, яка прийняла найбільше біженців з України, переживає непрості часи в економіці, але незважаючи на це продовжує допомагати українцям. Тим більше подібні випадки дуже прикрі.

У Польщі громадянину України висунули звинувачення в нападі на поліцейських та замаху на вбивство.

Подія сталася у Томашові Любельському. Близько 15.30 правоохоронцям повідомили, що на тротуарі лежить чоловік. Поліцейські хотіли йому допомогти, але коли вони спробували його підняти, «потерпілий» витяг ніж та напав поліціянтів, пише ukrayina.pl.

Один із силовиків у формі у відповідь дістав пістолет і вистрілив у нападника, поранивши його в ногу. Це дозволило здолати чоловіка та затримати його.

Зловмисником виявився 24-річний громадянин України. Його та поліцейських, яких він поранив, доставили до лікарні. Один з офіцерів залишив лікарню в п'ятницю. Другого транспортували до клініки в Любліні. У нього серйозне поранення руки.

24-річному хлопцю інкримінували замах на вбивство поліцейських та напад на службових осіб із застосуванням небезпечного знаряддя. Це карається довічним ув'язненням. «Детальні обставини цієї події ще встановлюються», — повідомляє сержантка Малгожата Павловська з поліції в Томашові.

Вона також повідомила, що суд вже обрав нападнику міру запобіжного заходу. Його заарештували на три місяці. Якщо вину українця доведуть, то йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що в Харківській області, де в окупованих районах ЗСУ зараз проводить контрнаступ, чоловік зарізав молоду співробітницю банку прямо у відділенні.



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