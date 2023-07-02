Не поспішайте купувати: чому ці німецькі автомобілі не радять самі німці

Німецькі автовиробники здавна асоціюються з першокласною технікою та якістю. Однак останніми роками спостерігається зниження надійності, що спонукає експертів застерігати споживачів від певних моделей. Так само, як і серед американських авто, серед машин німецького виробництва є кілька проблемних моделей, пише enovosty.com.

Навіть преміальні автовиробники, такі як Audi та Volkswagen, стикалися з проблемами надійності. Audi R8 і TT, колись відомі своєю потужністю і продуктивністю, зіткнулися з проблемами, які заплямували їхню репутацію.

Так само і Volkswagen Sharan, названий авторитетним агентством TÜV одним з найпроблемніших автомобілів, завдав чимало клопоту своїм власникам.

Двигун BMW N63B44 постійно піддається критиці з боку експертів AutoBild. Незважаючи на численні вдосконалення, двигун V8 з подвійним турбонаддувом продовжує страждати від таких проблем, як протікання форсунок та гідроудари. Крім того, двигун має сумнозвісну репутацію двигуна, що споживає надмірну кількість оливи.

Автомобілі виробництва Volkswagen Auto Group (VAG), включаючи двигуни EA888 об’ємом 1,8 та 2 літри, також демонструють підвищену витрату оливи. Ці двигуни пройшли через кілька поколінь, але проблема залишається актуальною. Передчасний знос ланцюга газорозподільного механізму також є постійною проблемою, навіть у моделях Audi, відомих своєю довговічністю.

Audi A6, що випускалася з 2011 по 2018 рік, була визнана експертами порталу What Car ненадійною. Слабкий ланцюг ГРМ і часті проблеми з електрикою сприяли її поганій репутації. Opel, включаючи популярну модель Astra, також зіткнувся з подібними проблемами.

Автомобілі Opel, вироблені до 2015 року, особливо з 1,4-літровим двигуном, часто страждають від проблем, пов’язаних з двигуном. Прокладки в теплообміннику швидко висихають, що призводить до змішування оливи з антифризом. Також поширені слабкі поршні, розтягнуті ланцюги ГРМ і поломки системи охолодження.

Кросовери BMW X3, вироблені після 2009 року, були розкритиковані німецьким автомобільним клубом ADAC за систематичні поломки турбокомпресора і стартера. Mercedes-Benz E-Class, зокрема модель E200, стикається з проблемами зі старими ланцюгами ГРМ, що нагадують велосипедні ланцюги. Проблеми з електрикою дошкуляють Mercedes-Benz A-Class, починаючи з 2018 модельного року. Власники Mercedes-Benz GLA, випущених після 2012 року, також стикаються з проблемами, пов’язаними з ланцюгами ГРМ.

Окрім механічних проблем, німецька автомобільна промисловість потерпає від проблем зі складанням. Зазори в кузові, хрусткі панелі, пластикові деталі, що відлітають, та електроніка, що барахлить, стали невтішним звичним явищем. Навіть такі розкішні автомобілі, як Maybach, не уникнули цих дефектів.

Для потенційного покупця автомобіля дуже важливо вивчити і врахувати досвід і застереження експертів, щоб прийняти обґрунтоване рішення і уникнути купівлі проблемних німецьких моделей.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали автомобілі, які краще не купувати, а також автомобілі, які після купівлі буде важко продати.

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