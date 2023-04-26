Названо три американські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі жителі США

Перш ніж зробити покупку автомобіля на вторинному ринку, важливо провести ретельне дослідження, прочитати відгуки та провести тест-драйв декількох моделей.

Але є моделі машин, які однозначно не варто навіть розглядати. Йдеться про Chevrolet Spark, Dodge Journey і Jeep Compass. Ці авто самі американці не рекомендують купувати через їх низьку продуктивність, надійність й загальну задоволеність клієнтів, пише avtosota.

Chevrolet Spark — це субкомпактний автомобіль, який випускається з 1998 року. Хоча автомобіль відомий своєю низькою ціною та паливною ефективністю, він також сумнозвісний своєю низькою якістю збірки і невисокими експлуатаційними характеристиками. Spark має загальний рейтинг надійності 1 з 5, з численними проблемами, такими як проблеми з трансмісією, двигуном і несправними електричними системами.

Невеликий розмір і низька потужність роблять автомобіль малопридатним для тривалих поїздок або перевезення великих предметів.

Dodge Journey — це середньорозмірний кросовер, який був вперше представлений у 2008 році. Journey страждає від численних проблем, починаючи від застарілого дизайну і закінчуючи низькими рейтингами надійності. Відсутність сучасних функцій, таких як передові технології безпеки та зручна інформаційно-розважальна система, призвела до того, що багато покупців були розчаровані своєю покупкою.

За даними Consumer Reports, Journey має загальний рейтинг надійності 2 бали з 5, при цьому повідомляється про такі проблеми, як проблеми з двигуном, трансмісією та несправні гальма.

Jeep Compass — це компактний кросовер, який виробляється з 2006 року. Хоча автомобіль відомий своїми позашляховими можливостями та міцною конструкцією, його також критикують за низькі показники надійності та недостатню продуктивність.

Має загальний рейтинг надійності 2 з 5, з такими проблемами, як проблеми з трансмісією, двигуном і несправними електричними системами.

Крім того, низька паливна економічність, галасливий салон і недостатньо потужний двигун, тісний салон і обмежений вантажний простір також роблять його не надто ідеальним вибором для сімей або тих, хто шукає просторий і універсальний транспортний засіб.

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