Не виходить на зв'язок: загадкове зникнення кадирова викликало переполох у росЗМІ

Ватажок російської окупаційної адміністрації окупованої Ічкерії рамзан кадиров перебуває при смерті. Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, у нього могли повністю відмовити нирки, і він нібито вже не встає з ліжка і не говорить. Про це повідомило джерело Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ».

Джерело розповіло, що в Ічкерії вже кілька днів не спостерігають кортеж кадирова, в республіці неможливо знайти людину, яка б бачила кадирова. Відбувається це на тлі, інформації, що гуляє серед місцевих жителів, ніби у кадирова загострилися проблеми з печінкою та нирками, і він перебуває у вкрай тяжкому стані. Син кадирова розмістив повідомлення, в якому бажає, щоб батька «зберіг Всевишній».

Як писали «ФАКТИ», раніше під час заколоту євгенія пригожина кадиров заявляв, що чеченські бійці придушуватимуть заколот ПВК «Вагнер».

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