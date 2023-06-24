кадиров зголосився придушити заколот пригожина

Призначений Кремлем ватажок окупованої Ічкерії рамзан кадиров заявив, що чеченські бійці придушуватимуть заколот ПВК «Вагнер». За його словами, військові з Ічкерії «виїхали до зони напруженості», щоб «придушити заколот».

«Те, що відбувається, — це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню», — написав він.

Кадиров додав, що він готовий вжити «жорстких заходів», якщо вони будуть необхідні.

«Бійці Міноборони та Росгвардії по Чеченській Республіці вже виїхали у зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність росії та захистити її державність! Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!» — заявив кадиров.

Як писали «ФАКТИ», після захоплення штабу Південного військового округу, главку мвс, управління фсб та відділу поліції в ростові-на-дону «вагнерівці» заявили, що ними взято під контроль військові об'єкти у воронежі.

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