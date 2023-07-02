Бій століття: Маск та Цукерберг можуть зійтись у поєдинку на арені римського Колізею

Ймовірний бій без правил між Ілоном Маском та Марком Цукербергом знову опинився у центрі обговорення у соцмережах. Приводом для цього стала несподівана пропозиція від міністра культури Італії провести бій у римському Колізеї! Джерела стверджують, що член італійського уряду зв'язався з Цукербергом і заявив, що це цілком можливо. Після цього Маск згадав Колізей в одному зі своїх твітів.

На хвилі цих чуток управління Міністерства культури Італії опублікувало заяву, в якій йдеться: «Жодних офіційних контактів з міністерством чи будь-яких письмових документів не було, навіть якщо новини здаються такими привабливими, вони необґрунтовані».

Проте джерела продовжують наполягати на тому, що пропозиція була озвучена. І що після спілкування з Цукербергом міністр культури переадресував його Дані Уайту, голові UFC.

Відомий італійський археолог Даріус Ар'я одним із перших відреагував на ймовірність проведення поєдинку в Колізеї між двома американськими мільярдерами, які входять до першої десятки найбагатших людей у світі.

Ар'я впевнений, що італійці збунтуються. Потрібно пам'ятати, що Колізей є об'єктом всесвітньої культурної та історичної спадщини. Часи боїв гладіаторів на цій арені завершилися майже 2000 років тому. Жодних масових заходів у стародавній споруді не проводиться.

Так, 2003 року в Колізеї відбувся концерт Пола Маккартні. Але це було благодійне шоу для 400 осіб, кожен із яких заплатив по 1500 доларів. При цьому жодна звукопідсилювальна апаратура не використовувалася. Всі інші масові заходи проводяться виключно за межами Колізею.

Тому, каже вчений, з організацією бою такого масштабу у Колізеї виникають дуже великі проблеми. Ар'я впевнений, що цей проєкт ніколи не буде реалізовано.

Тим часом любов до екстремальних розваг вже закінчилася трагедією для трьох мільярдерів, які здійснювали занурення до затонулого «Титаника». Чому сталася катастрофа, поки не зрозуміло.

Колаж «ФАКТІВ»

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