Вада корпусу: версії експертів про причини вибуху батискафа «Титан» поблизу затонулого «Титаніка»

Берегова охорона США розпочала власне розслідування загибелі п'яти осіб, які перебували на борту підводного апарату «Титан». Як уже повідомляли «ФАКТИ», ця мінісубмарина здійснювала занурення в Північній Атлантиці до затонулого «Титаніка». З нею зник зв'язок через 1 годину 45 хвилин після спуску під воду. Масштабна пошукова операція тривала кілька днів. В результаті вдалося знайти уламки «Титану». Тіла загиблих виявити не вдалося.

Виступаючи на пресконференції в Бостоні, головний слідчий Берегової охорони США Джейсон Нойбавер повідомив, що наразі він та його колеги займаються збиранням доказів та допитом свідків. Це команда судна «Полар принс», яке доставило «Титан» до місця занурення.

Нойбавер підкреслив, що головне завдання очолюваного ним розслідування — скласти список рекомендацій для запобігання подібним катастрофам у майбутньому. Проте за необхідності Берегова охорона США може рекомендувати правоохоронним органам розпочати кримінальне чи адміністративне провадження.

Американці співпрацюють з Агентством безпеки на транспорті Канади, яке веде власне розслідування обставин трагедії.

«Наше завдання — з'ясувати, що сталося й чому, а також зрозуміти, що необхідно змінити, аби знизити ймовірність таких подій у майбутньому», — заявила глава відомства Кеті Фокс. Розслідування, за її словами, може тривати від півтора до двох років.

Окремо справою про загибель п'яти осіб на борту «Титану» займається Королівська канадська кінна поліція (RCMP). Її офіцери з'ясовують, чи немає у ланцюжку обставин, що призвели до трагедії, ознак кримінального злочину.

Нагадаємо, «Титан» розпочав занурення до «Титаніка» вранці 18 червня. На борту були п'ятеро людей: британський мільярдер Геміш Гардінг, багатий бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та Стоктон Раш — топменеджер компанії OceanGate, яка організувала занурення.

За версією рятувальників, до руйнування підводного апарату могла призвести імплозія — вибух, спрямований усередину. Колишній капітан підводного човна Королівських ВМС Британії Раян Ремзі наголошує: «Там немає чорної скриньки, тож про останні пересування підводного човна нічого дізнатися не вдасться».

Як одна з версій загибелі «Титану» висувається пошкодження в його корпусі, який був виготовлений з вуглеволокна та титанового сплаву. Експерти вважають, що у ньому могли виникнути мікроскопічні тріщини внаслідок втоми матеріалів. Фахівці нагадують, що субмарина спускалася під воду понад 30 разів. Якоїсь миті мікротріщини могли досягти критичних величин.

Професор Блер Торнтон з університету Саутгемптона підкреслює: «Титан» зазнавав тиску, що дорівнює вазі всієї Ейфелевої вежі. Ми говоримо про сильну імплозію основного корпусу".

«Відомо, що вироби з вуглеволокна іноді руйнуються через внутрішні дефекти при їх виробництві», — говорить ще один експерт, професор Родерік А. Сміт з Королівського Імперського коледжу в Лондоні. Особливо небезпечні у цьому сенсі стики між титановими компонентами та вуглеволокном.

Є й інша версія. Її прихильники вважають, що проблема була в ілюмінаторі. За сертифікацією виробників скла воно здатне витримувати тиск на глибинах до 1300 метрів. А «Титан» спускався до «Титаніка», що лежить на глибині майже 4000 метрів. Будь-яка тріщина в корпусі, склі або прокладках між ними на великій глибині та при жахливому тиску призвела б до миттєвого руйнування корпусу. Вода могла зірвати задню оболонку корпусу та шасі для посадки на ґрунт, які й були виявлені потім на дні океану. Екіпаж при цьому не мав жодного шансу на виживання.

Як раніше писали «ФАКТИ», знаменитий голлівудський режисер Джеймс Кемерон відреагував на загибель підводного апарату «Титан» у Північній Атлантиці. Він сказав, що «нутром відчував: субмарина загинула».

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