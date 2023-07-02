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Спорт

Знаменитий ексодноклубник Зінченко одружився з вагітною красунею-моделлю (фото)

16:18 2 липня 2023
Інес Томаз та Бернарду Сілва

Знаменитий півзахисник збірної Португалії та «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва, який виграв з командою Хосепа Гвардіоли Лігу чемпіонів, порвав з холостяцьким життям. Напередодні 28-річний ексодноклубник Олександра Зінченка одружився з 25-річною моделлю з Лісабона Інес Томаз, яка чекає від гравця дитину, повідомляє The Sun.

Вечірка за участю 250 гостей пройшла в готелі на вершині пагорба та на виноробні серед виноградників площею 120 гектарів за півтори години їзди від Порту. Зокрема, привітати друга приїхали одноклубники Бернарду Сілви з «МанСіті» Ріяд Марез, Кайл Уокер та Жоау Канселу (виступав в оренді за «Баварію»), а також партнер у національній команді Жоау Феліш.

Нагадаємо, що переможець Ліги націй у складі збірної Португалії Бернарду Сілва раніше зустрічався з французькою моделлю Алісією Веррандо (футболіст тоді грав у «Монако», а дівчина проходила стажування у відділі маркетингу клубу), проте вони розлучилися два роки тому.

Про кохану Бернарду Сілви відомо, що вона працює професіональною моделлю та співпрацює з португальським агентством NXT Management. Дівчина рекламує одяг та косметику. Наприклад, шампуні з натуральних інгредієнтів та купальники з натуральних матеріалів. Останнім часом пара живе у квартирі в центрі Манчестера зі своїм псом Джоном — французьким бульдогом, якого назвали на честь футболіста «МанСіті» Джона Стоунза.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Реала» Тібо Куртуа зіграв розкішне весілля в Каннах.

Фото Instagram

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