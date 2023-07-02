Палають машини та магазини: Францію охопили масові заворушення (відео)

У Франції не встигли вщухнути пристрасті після березневих протестів через закон про підвищення пенсійного віку, як країну знову охопили масові заворушення. Їх спровокувало вбивство поліцейським 17-річного Наеля, нащадка алжирських іммігрантів. Трагедія сталася в Нантері, одному з передмість Парижа. Наель перебував із приятелем у машині. Рано вранці 27 червня їхній Mercedes був зупинений поліцейським патрулем за порушення правил. Підліток відмовився вийти з машини та був застрелений.

Поліцейські спочатку заявили, що Наель намагався чинити опір і навіть збити їх. Але приятель Наеля розповів, що патрульний одразу повівся вкрай агресивно і кілька разів грубо образив їх.

Заворушення наростали з кожною ніччю. Так, 1 липня поліції довелося затримати 1300 осіб. У п'яту ніч протестів, 2 липня, було заарештовано 427 осіб.

Для підтримання порядку влада вже п'яту ніч залучає близько 50 тисяч поліцейських

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен поспішив похвалити співробітників правоохоронних органів за «рішучі дії», які призвели до «більш спокійної ночі».

Однак потім Дарманен визнав, що йому довелося відправити додаткові підрозділи до Марселя та Ліону після того, як влада цих міст запросила екстрену допомогу. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Учасники заворушень підпалювали будинки та автомобілі, а також вдиралися до магазинів по всій країні. Окрім Марселя та Ліона горіло у Тулузі, Страсбурзі, Ліллі та Парижі, а також його передмістях.

Протестувальники підпалюють будівлі та автомобілі, а також грабують магазини по всій країні

У Франції для підтримання порядку доводиться залучити близько 50 тисяч поліцейських п'ять ночей поспіль.

Президент Еммануель Макрон розпорядився залучити військові спецпідрозділи. Йому довелося відкласти державний візит до Німеччини.

Макрон зробив це після різкої критики, яка заполонила соцмережі та ЗМІ. Увечері 30 червня, коли на вулицях країни палили машини та магазини, а поліцейські били протестувальників, президент танцював у VIP-ложі на концерті Елтона Джона!

Наступного дня Макрон звернувся до народу зі спеціальною заявою. Він засудив хвилю заворушень і наголосив, що смертю Наеля їхні учасники намагаються виправдати власне насильство. «Неприпустимо використовувати смерть підлітка у своїх цілях», — сказав французький президент.

Він також повідомив, що близько третини затриманих за участь у заворушеннях «молоді чи дуже молоді». Деяким із них лише по 13 років. Макрон закликав батьків вжити заходів і не відпускати дітей увечері надвір.

Париж останній тиждень не схожий на місто, яким захоплюються десятки мільйонів людей у всьому світі. Фасади магазинів забиті, щоб уникнути грабежів та мародерства. Не працюють ресторани та кафе. На вулицях, особливо у центрі, поліція вибірково зупиняє перехожих та перевіряє документи. Доступ до Єлисейських Полів закритий.

У суботу, 1 липня, в Нантері пройшли похорони Наеля. На прощальній церемонії у місцевій мечеті зібрався великий натовп. Місцевій владі довелося встановити металеві огорожі. Сім'я підлітка попросила пресу залишатися осторонь похорону.

Поліцейського, який застрелив підлітка, заарештовано. Йому висунуто звинувачення у навмисному вбивстві. У четвер він публічно вибачився перед сім'єю Наеля, але це не допомогло розрядити напругу.

Через смерть підлітка знову голосно залунали скарги на жорстокі методи французької поліції та звинувачення її співробітників у систематичному расизмі.

До молоді, що збунтувалася, звернувся кумир мільйонів французів Кіліан Мбаппе. Знаменитий футболіст написав у соцмережах:

«Багато з нас виросли в робочих кварталах, і ми поділяємо почуття болю та смутку. Але смуток посилюється тим, що нам доводиться безпорадно спостерігати за цим саморуйнуванням».

Під його закликом припинити насильство підписалися усі гравці національної збірної Франції з футболу.

Нагадаємо, у травні цього року загибель двох підлітків з вини патрульних викликала масові заворушення у Великій Британії.

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