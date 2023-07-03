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Дайте томатам і огіркам молока: вони так зрадіють, що урожай будете збирати ящиками

11:53 3 липня 2023
Огірки та помідори

Окрім правильного формування куща, вирощування багатьох культур на дачы має й інші секрети. Зокрема, досвідчені городники радять замість дорогих добрив використовувати натуральні засоби. Наприклад, молоко, адже це чудове джерело калію, фосфору, сірки, заліза та марганцю.

Як стверджують автори Telegram-каналу «Моя дача», молоко допомагає рослині утворити плівку, яка захищає її від шкідників та хвороб. Однак не треба поливати огірки молоком у чистому вигляді — обов'язково розведіть його водою у пропорції 1:5. Ще один секрет: цей засіб потрібно вносити до плодоношення.

Також можна зробити неглибоку траншею на відстані 10−15 сантиметрів від стебла і влити туди розчин. Можна застосовувати й обприскування. Посилити позитивний вплив розчину може додавання кількох крапель йоду.

Молоко можна використовувати у таких випадках:

  • як підживлення — грядки поливають сирим молоком;
  • для боротьби зі шкідниками — молоко створює бар'єр для комах, оскільки вони не перетравлюють лактозу;
  • від хвороб — обприскування молоком не люблять шкідливі мікроорганізми.

Також молоко часто використовують у якості «провідника» — додають разом з іншими засобами, щоб ті краще засвоювалися.

Молоком можна удобрювати і лікувати:

  • огірки — полив;
  • помідори — полив і обприскування від фітофторозу;
  • коренеплоди — полив;
  • цибуля — полив і обприскування;
  • дерева плодові — полив і обприскування.

Крім того, автори каналу дають ще одну, жартівливу пораду: ні в якому разі не підключати до робіт на дачі невістку.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про «суперпідживлення», після внесення якого томатів зав'язується в 10 разів більше.

Фото Pixabay

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