Дайте томатам і огіркам молока: вони так зрадіють, що урожай будете збирати ящиками
Окрім правильного формування куща, вирощування багатьох культур на дачы має й інші секрети. Зокрема, досвідчені городники радять замість дорогих добрив використовувати натуральні засоби. Наприклад, молоко, адже це чудове джерело калію, фосфору, сірки, заліза та марганцю.
Як стверджують автори Telegram-каналу «Моя дача», молоко допомагає рослині утворити плівку, яка захищає її від шкідників та хвороб. Однак не треба поливати огірки молоком у чистому вигляді — обов'язково розведіть його водою у пропорції 1:5. Ще один секрет: цей засіб потрібно вносити до плодоношення.
Також можна зробити неглибоку траншею на відстані 10−15 сантиметрів від стебла і влити туди розчин. Можна застосовувати й обприскування. Посилити позитивний вплив розчину може додавання кількох крапель йоду.
Молоко можна використовувати у таких випадках:
- як підживлення — грядки поливають сирим молоком;
- для боротьби зі шкідниками — молоко створює бар'єр для комах, оскільки вони не перетравлюють лактозу;
- від хвороб — обприскування молоком не люблять шкідливі мікроорганізми.
Також молоко часто використовують у якості «провідника» — додають разом з іншими засобами, щоб ті краще засвоювалися.
Молоком можна удобрювати і лікувати:
- огірки — полив;
- помідори — полив і обприскування від фітофторозу;
- коренеплоди — полив;
- цибуля — полив і обприскування;
- дерева плодові — полив і обприскування.
Крім того, автори каналу дають ще одну, жартівливу пораду: ні в якому разі не підключати до робіт на дачі невістку.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про «суперпідживлення», після внесення якого томатів зав'язується в 10 разів більше.
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