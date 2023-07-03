Нема куди дівати: в моргах Луганщини понад 1500 тіл російських окупантів

Автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, отримав інформацію щодо важкої гуманітарної ситуації, яка склалася на території Луганська та Луганської області, що незаконно окуповані рф.

«Керівництво так званої „ЛНР“ звертається до москви по допомогу в розв'язанні проблем, які виникли через величезну кількість останків загиблих, що надходять у міські та обласні морги. Згідно з інформацією, отриманою від чиновників „ЛНР“, тільки в місті Луганськ на день у середньому надходить понад 80 тіл загиблих військовослужбовців ЗС рф і „ЛНР“»

Не менш складна ситуація і з упізнанням та ідентифікацією тіл загиблих, додає автор каналу.

«На сьогодні в моргах на території „ЛНР“ та у 522-му Центрі приймання, оброблення та відправлення загиблих військовослужбовців (Ростов-на-Дону) перебуває понад 1500 тіл невпізнаних військовослужбовців „ЛНР“. Також підкреслюється важка ситуація з можливістю евакуації тіл загиблих військовослужбовців з поля бою. Внаслідок чого тільки в підрозділах незаконної „ЛНР“ понад 3000 військовослужбовців зазначаються як „безвісти зниклі“. Схожа ситуація спостерігається і на інших приєднаних територіях. Зважаючи на відсутність єдиної ДНК-бази та своєчасної евакуації тіл загиблих, тіла й останки, яким „пощастило“ бути доставленими в морги, візуальній ідентифікації не підлягають. Ба більше, зважаючи на прискорені темпи мобілізації та відправлення військовослужбовців „ЛНР“ на фронт, більшість із них не мають банальних особистих жетонів, що могло б спростити процедуру впізнання тіл. Що вже казати про зростання соціальної напруги та підрив авторитету влади серед родичів загиблих чи безвісти зниклих військовослужбовців рф».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що втрати рф на всіх напрямках фронту зростають щодня. Так, за добу на Таврійському напрямку вони становили майже три роти військових.

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