Списали як бойові втрати: смертельний конфлікт серед російських військовослужбовців

Наприкінці квітня 2023 року в Бєлгород прибули кілька груп новоспечених військовослужбовців — вчорашніх ув'язнених, які були завербовані представниками МО рф. Замість відбування покарання, ув'язненим було запропоновано спокутувати свій борг перед батьківщиною службою в так званій «СВО». Про це інформує Telegram-канал «Досье шпиона».

«Це вже зіграло злий жарт із деякими підрозділами МО. Для колишнього ув'язненого офіцер — не авторитет. Невиконання наказу — найбезневинніше, що можуть собі дозволити такі військовослужбовці. А послати офіцера — само-собою належне явище. Отже, пройшовши десятиденний вишкіл, одна зі сформованих рот була направлена на посилення позицій 2-ї гвардійської загальновійськової армії на Луганському напрямку. Не пробувши на новому місці служби й десяти днів, колишні ув'язнені влаштували перестрілку зі смертельними наслідками».

Як пише автор каналу, 20 травня, двоє військовослужбовців однієї з рот, перебуваючи в бліндажі на позиціях підрозділу, «вступили в словесний конфлікт».

«Під час сварки військовослужбовець із позивним «Доцент» відкрив вогонь з АК-74 по своєму товаришу по службі з позивним «Керя». Останній, будучи пораненим, кинув гранату під ноги своєму кривднику. У результаті обидва військовослужбовці загинули від отриманих поранень. Третій військовослужбовець, який перебував із ними в бліндажі і став свідком конфлікту, отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Командир підрозділу вирішив не ускладнювати собі життя і прийняв «соломонове» рішення — списати загиблих як «бойові втрати».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в армії рф з мобілізованими окупантами почастішали НП.

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