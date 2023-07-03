Забагато знав: стало відомо про «невдалий заплив» прокурора Чувашії, який брав участь в окупації Криму

В росії після нещодавньої загадкової смерті 46-річного заступника міністра освіти, сталася чергова трагедія з високопосадовцем. Днями підконтрольні окупантам медіа повідомили, що під час запливу Волгою помер головний прокурор Чувашії Андрій Фомін. Йдеться про те, що нібито у прокурора в 150 метрах від берега зупинилося серце, його витягли на берег без свідомості. При цьому він був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм, а також супроводжувався почтом.

«Фомін, який раніше піарився на волзьких запливах, примітний своєю істотною роллю в злочинній окупації Криму, — пише Асоціація реінтеграції Криму. — Роблячи до 2014 року прокурорську кар’єру в Ярославській області, він був переведеним, у перші тижні після захоплення агресором півострова, на „посаду заступника прокурора республіки“ від окупантів, де його „начальницею“ стала сумнозвісна Наталія Поклонська».

Поклонська використовувалася агресором у ролі «говорючої голови» і безпосередньо у сфері репресій проти населення, а також в махінаціях з награбованим українським майном, де був активно залучений, зокрема, Фомін.

«Зоряна година окупанта настала в серпні 2016 року, коли Поклонську, яка встигла загрузнути в низці скандалів, вирішили прибрати в державну думу, і Фомін на пів року став злочинним виконувачем обов’язків прокурора від окупантів, — зазначають в Асоціації реінтеграції Криму. — Серед іншого він був зав’язаний на величезну кількість афер зі злочинною передачею земель та нерухомості на узбережжі Криму колаборантам та російським колонізаторам. Але у 2017 році тодішній генпрокурор росії Юрій Чайка організував призначення кримським прокурором заступника прокурора москви Олега Камшилова, але і з новим начальником Фомін спрацювався непогано, виїхавши з окупованого півострова до Чувашії у 2020 році».

Нинішня загибель Фоміна, який занадто багато знав і про події початку окупації, і про подальші афери та особисто про Поклонську, для агресора видається надто вдалою, щоб вважатися випадковою.

Нагадаємо у берзні 2023 року у москві раптово помер головний фальсифікатор президентських виборів у росії Володимир Чуров. А в грудні 2022-го стало відомо про смерть Олександра Бузакова, керівника «Адміралтейських верфей», де робили підводні човни, озброєні ракетами «Калібр».

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