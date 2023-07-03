Діяв на користь країни-агресора: ексголова СБУ в Криму Кулініч постане перед судом

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який був затриманий влітку 2022 року.

За версією слідства, Кулініч діяв на користь росії.

Він обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

- ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, Олега Кулініча було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Відтоді фігурант перебуває під вартою.



За даними слідства, Кулініч співпрацював з фсб задовго до 2022 року. Він отримав оперативний псевдонім «Котигорошко».

Його куратором був ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній голова адміністрації президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», Служба безпеки України зібрала доказову базу, завдяки якій вдалося засудити зрадника Євгена Балицького. Балицький на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.

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