В росії планують заблокувати сайт ООН та Telegram

Попри всі спроби України довести незаконність статусу росії в ООН, Огранізація Обʼєднаних Націй показує свою імпотенцію у цьому питанні. Навіть після того, як російська армія обстріляла місію ООН на Запоріжжі. Наступним кроком «постійного члена Ради Безпеки ООН» стало… блокування сайту ООН.

З такою ініціативою виступила військова прокуратура, що 11 січня подала позов до Ленінського районного суду Владимира з вимогою обмеження доступу до ряду інтернет-ресурсів, у тому числі — розділу новин на офіційному сайті ООН https://news.un.org. Як повідомляє телеграм-канал «Довод», наразі цей же суд з подачі цієї ж прокуратури розглядає блокування ще кількох ресурсів, серед яких — ряд соцмереж та Telegram.

Телеграм-канал «Довод» опублікував скрін з сайту суду

Як вдалося зʼясувати «ФАКТАМ», позов подала 19-та військова прокуратура (в/ч 56680), що обслуговує 27-му гвардійську ракетну армію ракетних військ стратегічного призначення рф. Причина — ці сайти «розповсюджують заборонену інформацію». Певно, росію дуже турбує те, що сайт ООН приділяє велику увагу новинам з України.

Тим часом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця після ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, де загинули й були поранені десятки цивільних людей, звернувся до своїх колег, схарактеризувавши російського представника Небензю, що постійно виправдовує та заперечує злочини росії. «Як це бути поруч із м’ясником у Палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію», — написав Кислиця в контексті масового ракетного удару РФ 14 січня.

Як повідомляли «ФАКТИ», Володимир Зеленський планує особисто виступити на Генасамблеї ООН напередодні річниці російського вторгнення в Україну.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram