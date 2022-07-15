Як зрозуміти, що за вашим телефоном полюють шахраї: у Держпецзв'язку дали кілька слушних порад

Стати жертвою шахраїв може кожен, особливо зараз, коли до номера мобільного телефону прив'язані банківські картки, а в інтернеті можна знайти масу інформації про людину.

У Держспецзв'язку дали поради українцям, як протистояти загрозам у кіберпросторі, безпечно користуватися телефоном та інтернетом.

Експерти пишуть, що шахраї можуть отримати доступ до вашого номера телефону, щоб використовувати його надалі, наприклад, для доступу до онлайн-банкінгу, для зламування профілів у соцмережах і т.д.

Якщо втрачено SIM-картку, шахраї можуть спробувати відновити її дистанційно, без відома справжнього власника.

Переживати про те, що номером телефону цікавляться зловмисники, варто якщо:

- невідомі поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;

- вам нав'язливо дзвонять з різних невідомих номерів з несуттєвих приводів. Якщо пропустили такий дзвінок, то передзвонювати не потрібно.

Щоб додатково захистити номер телефону:

- забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-картки у мобільного оператора;

- станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер в оператора (це можна зробити як офлайн, так і онлайн). Тоді будь-які процедури з SIM-картою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорту;

- дбайте про безпеку фінансового номера. Не викладайте його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.

Фото Pixabay

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