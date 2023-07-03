«Продажний» Instagram: блогерка «обурилась» політикою соцмережі відносно фото в купальнику

Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно стала об'єктом нападок та погроз чоловіка зі зброєю в центрі Києва, зробила ще одне «відкриття».

Виявляється, коли жінка показує фото себе в купальнику, статистика її Instagram стрімко зростає. А коли на її сторінці з'являється контент про війну, то навпаки.

Про це Раміна написала у соцмережі.

«Ну що ж … наскільки я зрозуміла, Інстаграму не подобається контент з вибухами та репости про збори. Коли показую відпустку чи себе, статистика сторіз 80.000 — 100.000 переглядів. Випуск про Зміїний, вибухи, образу перегляди падають до 55.000 — 60.000. Нічого, будемо ламати систему. Фото з відпочинку ще є», — написала Есхакзай.

До того ж Раміна додала, що схудла на 10 кіло за 4 місяці, і тепер веде канал про своє харчування

До речі, нещодавно Раміна своїми фотографіями в купальнику намагалася повернути увагу до важливої теми — сексуального насильства, пов'язаного з війною.

Також нагадаємо, що раніше Есхакзай осудили «побрехеньки» Ані Лорак, яка стверджувала, що «любить Україну». А насправді безповоротно перейшла на бік ворога й продовжує заробляти гроші у росіян та сплачувати там податки.

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