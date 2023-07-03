«Я пішов воювати не через патріотизм, а через егоїзм»: журналіст і захисник про те, коли закінчиться війна

Тарас Білка — український журналіст родом із Запоріжжя. У травні 2022 року він пішов на фронт: тут йому стали в пригоді навички керування дроном — чоловік керує цими надзвичайно важливими у сучасній війні літальними апаратами ще з 2014 року. Сьогодні Тарас служить в аеророзвідці ЗСУ.

У новому відео проєкту «Український Свідок» — Тарас Білка, український журналіст та блогер. Українцям він відомий як автор youtube-каналу «НЕ СЦЯТЬ» — він щодня від початку повномасштабного вторгнення публікує контент. Відео виходять навіть з окопів та бойових завдань. Окрім журналістської діяльності та блогерства, у мирному житті чоловік займався музикою та навіть мав власну пивоварню. З кінця травня 2022 року він працює в аеророзвідці ЗСУ. Чоловік керує дронами ще з 2014 року, тому його роль у війську є максимально природною для нього.

«Я пішов воювати не через патріотизм, а через егоїзм, — каже Тарас Білка. — Я обрав для себе захист моєї родини — дружини, двох синів та кішки. Це мої персональні кордони та персональний комфорт. А потім вже на це нашаровуються русофобія, патріотизм та усілякі гасла».

У своєму інтерв’ю Тарас розповів про синдром деперсоналізації. Це психічний розлад, який супроводжується втратою людиною власного «я». Аби цього не сталося, чоловік оточує себе речами, які привозить з дому.

«Це керамічна кружка та м’яка іграшка, яку мені подарував мій син. Також у мене є моя домашня металева ложка. Я роблю це, аби не втрачати емоційний зв’язок із домом. Якщо ми з дружиною не зідзвонюємось хоча б 4 рази на день, то це означає, що щось трапилось», — каже він.

На бойових завданнях чоловік ніколи не знімає бронежилет. І це знову-таки пов’язано із родиною. «Жодного разу на бойових, навіть коли тихо, я не знімав бронік, — каже Тарас. — Про це мене попросила дружина, і я її не обманюю. Можливо, на пів години зніму шолом, аби шия відпочила, і все».

Журналісти також обговорили з Тарасом, як спілкуватися з військовими, аби не нашкодити їм?

«Так само, як і з іншими людьми, бо військові — це теж люди, — каже Тарас. — Тут багато залежатиме від того, хто питає, це ж прості речі. Моя дружина, наприклад, ніколи не питатиме, чи були сьогодні серед мого підрозділу загиблі. Але одне можу сказати напевно: військовим максимально не хочеться спілкуватись з цивільними на військові теми, бо нам і тут цього вистачає з головою».

Журналісти «Українського Свідка» поставили Тарасу головне питання останніх днів: коли, на його думку, почнеться контрнаступ? Коли закінчиться війна?

«З початку повномасштабного вторгнення у нас було дві великі контрнаступальні операції, — каже військовий. — Скільки з них ви передбачили та вгадали? Ніхто тоді не вгадав ані час, ані напрямок. Я думаю, так буде і цього разу. А щодо закінчення війни… У мене є внутрішнє переконання, що це станеться вже цього року. Чому? Бо такими темпами, якими вмирають росіяни, вони скоро закінчаться. Як і засоби, якими вони воюють. Вони закінчуються в реальному часі!»

На думку Тараса, війна закінчиться ще цього року

Поговорили також і про срачі, які так люблять розводити українці у соціальних мережах. На думку Тараса, ми любимо сваритись одне з одним, тому що ми всі вважаємо себе експертами.

«Срачі нас як розважають, так і напрягають. Аби розвантажити себе від одного срача, наприклад, військового — ми розганяємо срачі з блогерами. Це наша проблема, — розмірковує він. — А наша сильна сторона у тому, що ми сміливі, причому ми навіть самі не здогадувались, наскільки. Навіть не так: ми про це забули внаслідок певних маніпуляцій „совка“. Ми дуже довго думали, що ми такі нещасні та нас всі принижують. Але раптом виявилося, що ми можемо і по ****у дати, що з українцями все зовсім не так погано, як транслює наша література».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомі виконавці Дзідзьо (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов долучилися до проєкту «Крила помсти», мета якого — створення в Україні 1000 ударних безпілотників «Хакі-20».

Фото надані проєктом «Український Свідок»

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