В російських містах і селах будуть регулярно лунати повітряні тривоги: Дзідзьо та Пономарьов долучилися до проєкту «Крила помсти»

В Києві відбулася презентація проєкту «Крила помсти», мета якого створення в Україні 1000 ударних безпілотників «Хакі-20» («Хантер кілер-20») з дальністю польоту до 1000 кілометрів, здатних вражати цілі як на передовій і в тилах ворога, так і на території росії, включно з москвою . В презентації взяли участь зірки шоубізнесу Дзідзьо (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов, бо вони долучилися до збирання грошей на першу ескадрилью (шість безпілотників). За задумом колективу «Крил помсти», перші 100 бортів отримують назви міст-героїв, які найбільш постраждали від російської навали — Бахмут, Буча, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Херсон…

«Наші безпілотники-камікадзе значно складніше збити, ніж «Шахеди»

— Співаки Дзідзьо та Олександр Пономарьов разом з мером Бучі Анатолієм Федоруком взялися допомогти зібрати кошти на першу ескадрилью, яка отримає назву «Буча», — заявив «ФАКТАМ» ідейний натхненник проєкту «Крила помсти» уродженець Севастополя Вадим Кодачігов. Від першого дня відкритого вторгнення російських окупантів в Україну він понад сім місяців зі зброєю в руках захищав Батьківщину.

— Ваш проєкт фінансується виключно з приватних джерел?

— Ні понад половину з необхідних 20 мільйонів доларів — надійдуть від держави.

— Що собою являють «Хакі-20»?

— Це ударні літальні апарати, які мають три модифікації. Перша — це керовані оператором з землі бомбардувальники. Вони здатні протягом 6 годин баражувати вздовж лінії фронту і за командою оператора завдавати ударів по цілях — танках, гарматах, мінометах, живій силі. Уявіть, ворожа арта починає накривати наші позиції вогнем. Командир зв’язується з нашими артилеристами, вони просять надати координати російської арти. Піхотинці під вогнем проводять розвідку, передають координати… Це потребує часу. Безпілотні бомбардувальники «Хакі-20» (передбачається, що на бойовому чергуванні буде знаходитись ескадрилья з шести бортів) знищать ворожу арту швидко — протягом 2−3 хвилин. Тому ця модифікація нашого безпілотника буде найбільш затребувана.

Безпілотні бомбардувальники «Хакі-20» здатні протягом 6 годин баражувати вздовж лінії фронту і за командою оператора завдавати ударів по цілях

— Які ще дві модифікації «Хакі-20»?

— Друга — це автономні бомбардувальники (такі, що виконують програми, закладені в бортовий комп’ютер). Вони здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від місця запуску і повертатися назад (загалом долати 1000 кілометрів — в обидва кінці). Тобто ця модифікація також багаторазового використання.

І третя — автономні БПЛА-камікадзе з вибухівкою на борту. Це летючий боєприпас, здатен знищувати цілі, які знаходяться на відстані до 1000 кілометрів. На відміну від іранських «Шахедів», «Хакі-20» значно складніше збити.

Приблизно через місяць наші летючі боєприпаси зможуть нищити цілі на території країни-агресорки. Тоді в містах і селах росіії регулярно почнуть лунати сигнали повітряної тривоги і кожний росіянин буде знати, де найближче від його дому і роботи укриття. Хай і вони відчують на собі, що таке війна. Пробачте за емоційність, але, на мою думку, росіяни — це такі істоти, у яких, коли стискається «очко», включається розум. Я хочу, щоб «очко» в них не розтискалося. Я маю право так казати після того, як на власні очі побачив звірства, які російські солдати чинили в Бучі, на Херсонщині та в інших куточках України.

«Проходять випробування 11 наших безпілотників»

— Яка вартість ваших безпілотників?

— Бомбардувальники коштують 45 тисяч доларів, камікадзе дешевші — 40 тисяч доларів.

— Яка вага бомб або вибухівки, які вони здатні брати на борт?

— До 15 кілограмів. Якщо говорити про бомбардувальники, то — це 4 бомби вагою по 3,5 кілограми кожна. Або 2 бомби по 7 кілограмів (такою можна знищити танк).

Згодом ми створимо «Хакі-40», які зможуть долати 3000 кілометрів і нести на борту 40 кілограмів бомб або вибухівки.

Вадим з бойовими товаришами. Фото з архіву Вадима Кодачігова

— Ваші безпілотники вже існують «в залізі» чи поки що лише у вигляді креслень?

— Вже побудовано 11 штук «Хакі-20». Їх випробовування зараз проводить Міністерство оборони України. Тут варто зауважити, що для застосування наших безпілотників на фронті буде створено спеціальні групи (бо це складна техніка, яка потребує кваліфікації). До того ж одними з основних наших замовників являються СБУ, ГУР та ССО.

— Скільки плануєте випускати таких безпілотників за місяць?

— По 100 штук щомісяця. За потреби можемо збільшити до 500.

— Як виникла ідея створити такі ударні безпілотники?

— Вона з’явилась у мене на фронті, коли ворог вів шалений вогонь з артилерії по наших позиціях. Мені тоді стало зрозуміло, що ударна безпілотна авіація здатна швидко й ефективно протидіяти арті. Завдяки цьому зберігати життя бійців (найстрашніше на війні — повідомляти матерям про загибель синів).

Багато деталей проєкту «Крила помсти» розкривати ще не час. Скажу лише, що ці ударні безпілотники, системи, які на них встановлено (керування, зв’язку, розпізнавання цілей тощо) створено українськими фахівцями.

— Ви почали реалізовувати проєкт «Крила помсти», коли звільнилися з лав Збройних Сил?

— Так. Я був на війні 7,5 місяця. Потім мене направили на моє підприємство, щоб я очолив створення ударних безпілотників.

— Яке у вас підприємство?

— Я генеральний директор промислової компанії оборонних радіоелектронних технологій. Виробляємо військову техніку та озброєння з 2014 року. Завдяки цьому вдалося створити «Хантер кілер» за короткий строк — 5 місяців. Ми — офіційний постачальник для ЗСУ. Наша система протидії засобів радіоелектронної боротьби встановлена вже на 250 українських літальних апаратах, прекрасно показала себе в боях за Бахмут, Соледар, Авдіївку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що телеведучий Юрій Горбунов разом зі співаками Олександром Пономарьовим та Дзідзьо вирушили в благодійний тур Україною і на своїх концертах зібрали вражаючу суму для наших захисників та вимушених переселенців.

На фото в заголовку: Мер Бучі Анатолій Федорук (ліворуч), співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома і організатор проєкту «Крила помсти» Вадим Кодачігов (праворуч). Фото автора

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