Позитивний фактор: у МАГАТЕ повідомили про підключення ЗАЕС до єдиної доступної лінії електропередач

Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів, вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач вперше за чотири місяці.

Про це повідомили у МАГАТЕ з посиланням на гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.



«Запорізька атомна електростанція була знову підключена до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати», — йдеться у повідомленні.

Станцію підключено до лінії 330 кВ. Останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, яка потрібна для охолодження реактора та інших важливих функцій. До війни діяли чотири лінії 750 кВ.

При цьому наголошується, що ситуація з енергопостачанням залишається крихкою та нестійкою.

«Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач позитивно, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику» , — додали в агентстві.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року було пошкоджено резервну лінію електропередач 330 кВ на правому березі Дніпра. 9 березня в результаті російського ракетного обстрілу відключилася остання лінія зв'язку.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни завершили підготовку до можливого теракту на ЗАЕС. За його інформацією, біля чотирьох з шести енергоблоків вони розмістили техніку з вибухівкою.

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