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Перекис водню врятує від багатьох хвороб: названо чудодійний засіб порятунку томатів у спекотному липні

18:45 3 липня 2023
томати

Перекис водню входить до складу багатьох підживлень, якими досвідчені городники поливають розсаду, сподіваючись отримати гарний врожай овочів.

Але перекис також дезінфікує ґрунт, чудово знезаражує землю. Після цього розсада овочів менше реагує на борошнисту росу.

Для приготування розчину потрібно столову ложку цукру, 15 мл перекису водню залити двома літрами води. Все добре збити блендером, долити ще літр води. Вийшло 3 літри маткового розчину.

Для поливу склянку такого розчину розвести у трьох літрах води та обприскувати рослини раз на 25−30 днів.

Ми також розповідали про «суперпідживлення», яке гарантує у 10 разів більший врожай овочів.

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