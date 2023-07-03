Світоліна перемогла на старті Вімблдону легендарну Вільямс-старшу: відеоогляд матчу

У понеділок, 3 липня, на кортах Лондона стартував 136-й за ліком турнір «Великого шолома» — Вімблдон із загальним призовим фондом 56,6 млн доларів. Україна в основній сітці змагань представлена лише серед жінок, і дві наші співвітчизниці успішно подолали перший раунд.

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (76-а позиція у світовому жіночому рейтингу), яка програла у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» прихильниці лукашенка, зустрічалася з експершою ракеткою світу американкою Вінус Вільямс (558-а). Незважаючи на поважний як для спортсменки вік, 43-річна Вільямс-старша зі старту «показала зуби» та виграла два гейми поспіль.

Щоправда, потім із нею сталася неприємність — послизнувшись, Вінус пошкодила й так перемотане еластичним бинтом коліно, але відмовлятися від продовження боротьби не стала. Утім, проти мотивованої Світоліної відіграти на високому рівні фактично на одній нозі американка не змогла, й одеситка здобула перемогу в двох сетах — 6:4, 6:3.

Більше зусиль довелося докласти Лесі Цуренко (60-та) в поєдинку з ще однією американкою Клер Лю (93-та). Обмінявшись із суперницею взятими сетами, у вирішальній партії киянці вдалося схилити шальки терезів на свою користь — 6:3, 3:6, 6:4.

Вихід до другого кола гарантував українкам по 108 298 доларів призових. У наступному раунді суперницею Світоліної стане бельгійка Елізе Мертенс (28-а), а Цуренко зіграє з чешкою Катериною Синяковою (32-а).

Додамо, що в першому колі доведеться зіграти ще двом українкам. Марта Костюк (36-а) зустрінеться з восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції, а Ангеліна Калініна (26-а) зійдеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (167-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син відомої української тенісистки Ганни Запорожанової загинув на війні з росією.

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