Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (192-а позиція у світовому жіночому рейтингу) не змогла пробитися до півфіналу «Ролан Гаррос» — одного з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» із призовим фондом 49,6 млн євро. Нагадаємо, днем раніше після 1/8 фіналу припинила боротьбу на турнірі ще одна українка Леся Цуренко.

Наша співвітчизниця, яка на попередній стадії вибила з боротьби першу ракетку росії Дар'ю Касаткіну, цього разу зустрічалася з найкращою тенісисткою білорусі Аріною Соболенко (2-а). Незважаючи на те, що Еліні вдалося нав'язати боротьбу в кожному з сетів, перемога все ж таки дісталася представниці країни-пособника тероризму та затятій прихильниці нелегітимного президента своєї країни — 6:4, 6:4.

Додамо, що за Світоліну з трибун корту в Парижі вболівав український легіонер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик, який скористався кількома вихідними перед приїздом до національної збірної для участі в товариському матчі з Німеччиною та відбірних поєдинках із Північною Македонією та Мальтою, завітавши до столиці Франції заради візиту на «Ролан Гаррос».

А ось саму тенісистку, яка відмовилася тиснути руку своїй суперниці після матчу, вболівальники освистали. Напевно, не читають за кордоном новини про те, що творять рашисти за допомогою білорусів на території України…

Aryna Sabalenka хотів би отримати Elina Svitolina до придбання до франк Open semi-finals!



The two do not share handshake at net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ - Eurosport (@eurosport) June 6, 2023

Таким чином, Еліна не змогла вперше в кар'єрі пробитися до півфіналу «Ролан Гаррос» (в її активі участь у ½ фіналу «Вімблдону» та US Open), але заробила на кортах «Ролан Гаррос» 400 тисяч євро призових. Щодо Соболенко, то путівку до фіналу білоруска виборюватиме в поєдинку із чешкою Кароліною Муховою (43-та).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син відомої української тенісистки Ганни Запорожанової загинув на війні з росією.

Фото Jimmie 48

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram