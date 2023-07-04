В Україні можуть скасувати штраф для водіїв за поширене порушення ПДР

Верховній Раді пропонують ухвалити проєкт закону, який би звільнив водія від відповідальності за те, що його пасажири їдуть без пристібнутих пасків безпеки. Наразі штраф за одну людину складає 510 гривень, а якщо автівка потрапила у ДТП — то суми значно більші.

У парламенті зареєстрований проєкт закону, що вносить зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні

правопорушення та інших законодавчих актів України щодо безпеки експлуатації транспортних засобів. Серед іншого йдеться й про використання ременів безпеки.

В чинному законодавстві йдеться: «Порушення правил користування ременями безпеки або

мотошоломами — тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Це положення пропонують викласти в такій редакції: «Порушення особою, яка керує транспортним засобом або

пасажиром такого засобу правил користування ременями безпеки або мотошоломами — тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Нагадаємо, що за водіння транспортного засобу без водійських прав сума штрафу сягає 3 400 гривень. А якщо таке порушення скоєно вдруге протягом одного року, то порушника ПДД можуть не лише оштрафувати на 40 800 гривень, а й позбавити права керування ТС на термін від 5 до 7 років.

Фото Pixabay

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