Що посадити на грядці після цибулі: поради досвідчених городників

Досвідчені городники радять висаджувати редиску у відкритий ґрунт у залежності від сорту — ранньостиглу, середньостиглу, пізню та зимову. Перші — навесні, як тільки земля прогріється до +2 градусів, а повітря — до +15 до +18 градусів. Можна це робити і у липні, коли зібраний врожай цибулі.

Як стверджує prostoway.com, редиска на грядці, де до цього росла цибуля, дає гарний врожай. Якщо її добре поливати та не давати пектися на сонці, то можна отримати соковитий, солодкий врожай, навіть смачніший, ніж у квітні чи травні.

Якщо ж ділянку після цибулі залишають «на відпочинок», то на цьому місці варто посіяти гірчицю, ріпак чи сою — седерати збагатять ґрунт.

До речі, найкращими компаньйонами для картоплі є бобові культури — вони збагачують ґрунт азотом, а їхній запах дуже не подобається шкідникам. Найкраще в міжряддях картоплі садити кущову квасолю.

Фото Pixabay



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