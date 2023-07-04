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Події

Окупанти обстріляли Первомайський під Харковом під час церемонії прощання із загиблим воїном: є поранені (фото)

14:50 4 липня 2023
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 4 липня вдень пролунав вибух у Первомайському Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики», — написав він.

Як повідомив Telegram-канал «ХС Харків», вибух стався під час церемонії прощання загиблим з військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним «Малиш».

Як писали «ФАКТИ», 4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.

Фото: Telegram-канал Антона Геращенко

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