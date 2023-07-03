Окупанти накрили Дніпропетровщину з артилерії: поранено жінку

Російські окупанти вкотре обстріляли населені пункти Дніпропетровської області. Цього разу загарбники били з артилерії по містах Марганець та Нікополь, над регіоном був збитий ворожий дрон-камікадзе.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок ворожих атак постраждала жінка похилого віку.

«Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше», — зазначив чиновник.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Жінці, яка постраждала в результаті ударів окупантів, 86 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан постраждалої характеризується як задовільний.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Також голова ОВА розповів про руйнування у Нікополі. Було пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто. Пошкоджено газопровід та лінію електропередач, розбита сонячна панель.

Нагадаємо, що рашисти майже щоденно гатять по Дніпропетровській області, активно використовуючи реактивну артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Найчастіше під удар потрапляє Нікополь та район. Так, під час минулого ворожого обстрілу, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква, а також кілька будинків. Також повідомлялося, що 26 червня під удар потрапило приватне підприємство Нікополя. Тоді загинули 51-річна жінка та 50-річний чоловік.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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