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Столичний чиновник, якого звільнили через закупівлю барабанів до укриттів, отримав нову високу посаду в адміністрації

17:59 4 липня 2023
Укриття

Звільнений президентом України Володимиром Зеленським з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій залишається у керівництві РДА. Наразі він обіймає посаду заступника очільника адміністрації, повідомляє УНІАН.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Дніпровської РДА, Бабій «з 3 липня 2023 року по теперішній час — заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації».

Як пояснили у відділі з питань інформаційної політики РДА, що згідно з законодавством, Бабій після розпорядження Зеленського про звільнення його з посади т.в.о. голови РДА, повернувся на свою попередню посаду. Рішення про призначення на цю посаду і відповідно звільнення особи приймається на рівні Київської міської держадміністрації.

Як відомо, Бабій був призначений на посаду заступника голови РДА у січні 2021 року і обіймав її до 27 січня 2022 року, після чого став т.в.о. голови РДА. 1 липня цього року президент Зеленський увільнив Бабія від виконання обов’язків голови Дніпровської РДА.

Рішення було прийнято у зв’язку з резонансними держзакупівлями, проведеними Дніпровською РДА начебто важливих для цивільних укриттів речей, зокрема, 306 барабанів, дороговартісних овочерізок і сковорідок.

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