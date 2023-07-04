Шістьох зарізано, двох застрелено в потилицю: в окупованому Маріуполі невідомі вбивають російських військових

В окупованому Маріуполі, де нещодавно було ліквідовано групу російських офіцерів, загадково гинуть російські окупанти. За останні два тижні у різних районах міста було знайдено вісім убитих військових рф. Шестеро з них було зарізано, двоє — застрелено в потилицю. Про це розповів один із російських окупантів, який зараз знаходиться у місті, повідомляє Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

За його словами, факти смертей ретельно приховують, щоб серед російських окупантів не почалася паніка. При цьому знайти тих, хто ліквідував російських військових, поки що не виходить.

«Вбивства справді є. Ми маємо дві версії. За однією з них діють партизани чи диверсанти. За іншою, хтось із місцевих жителів вбиває військових. Не секрет, що багато хто тут не любить росію, куди подітися», — сказав слідчий, якого російські окупанти спеціально прислали з москви в тимчасово окупований Маріуполь розслідувати загадкову ліквідацію військових рф.

Відомо також, що п'ятеро ліквідованих російських загарбників перед смертю вживали алкоголь.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в районі окупованого Маріуполя виявили мертвою 12-річну дівчинку. Є версія, що у її смерті винен російський військовий.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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