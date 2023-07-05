Зірка серіалів «Династія» і «Район Мелроуз» налякала прихильників своєю поведінкою: що трапилося

Шанувальники популярної американської актриси Гізер Локлір серйозно стурбовані її психічним станом. 61-річну зірку серіалів «Династія» і «Район Мелроуз» бачили днями в Малібу на вулиці. Її поведінка була щонайменше дивною. Є побоювання, що у Локлір знову почалися запої. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, фото Оззі Осборна на прогулянці приголомшили шанувальників, легендарного музиканта не впізнати.

Як повідомляють західні ЗМІ, близько 13:00 за місцевим часом Гізер увійшла в офісну будівлю в центрі Малібу. Туди її привіз Кріс Гейссер, колишній автогонщик, з яким акторка відновила стосунки 2017 року після тривалої перерви.

Локлір з'явилася через годину. З ким у неї була зустріч, невідомо. Гізер була одягнена в спортивні камуфляжні штани і футболку з відкритими плечима. У неї був розгублений вираз обличчя. Вона досить довго сиділа нагорі сходів і читала якийсь блокнот. При цьому актриса розмовляла сама з собою.

Потім вона піднялася на ноги і навіщось пішла уступом будівлі. При цьому Локлір похитувалася. Їй явно було нелегко зберігати рівновагу. Часом вона хапалася за опори у вигляді виступів, щоб уникнути крутого падіння на стоянку і сміттєвий бак внизу.

Нарешті Гізер побачила позашляховик Кріса і попрямувала до нього. Гейссер допоміг їй сісти в машину, і пара поїхала.

Гізер і Кріс наприкінці 1970-х років навчалися разом у середній школі Ньюбері-Парк. Вони були закохані одне в одного. Однак потім Локлір стала знаменитою. У 1986 році вона вийшла заміж за рок-музиканта Томмі Лі. Через майже сім років вони розлучилися.

У Гізер одразу ж почався роман з іншою рок-зіркою — Річі Самборою. Вони одружилися 1994 року. Локлір народила доньку Аву (їй зараз 25 років). У 2007 році акторка і Самбора розлучилися.

У 2019 році Локлір дивом уникла тюремного ув'язнення. Її заарештували за водіння автомобіля в нетверезому стані. Суд призначив 120-денне примусове лікування від алкоголізму. Гізер пройшла його. Відтоді вважалося, що вона більше не п'є.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зірка 90-х, яка змінилася до невпізнання, не бажає повертатися до Голлівуду, віддаючи перевагу спокійному життю.

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