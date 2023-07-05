Залежить боєздатність армії: як військовим обирають спеціальність

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних. Коло тих українців, який можуть призвати у військо, розширили.

Разом з тим, Центри комплектування і соціальної підтримки призивають чоловіків у віці від 18 до 60 років залежно від потреб Збройних Сил України на фронті.

Експерти Громадської організації (ГО) «Юридична сотня» розповіли, як військовим обирають спеціальність для служби в армії.

Люди, які вже мають попередній військовий досвід, мають і військову спеціальність. А для тих, хто не має досвіду, спеціальність визначається відповідно до їх професійної спрямованості.

Військово-облікова спеціальність — це поняття охоплює досвід роботи, знання, уміння і навички, необхідні для виконання певного роду завдань й обов’язків військової служби. Від підготовки, досвіду, знань та умінь військових залежить боєздатність армії.

Між тим, іноді виникають ситуації, коли боєць має військово-облікову спеціальність, але його посада не враховує цього факту.

«Відповідно до пункту 82 Указу Президента „Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України“ військових призначають на посади та переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, які визначає Міністерство оборони України», — пояснюють експерти.

Проте процедури дотримуються тоді, коли немає недостачі у певних спеціальностях або потреби у поповненні складу військових підрозділів.

У воєнний час, коли потреба у кадрах особливо загострюється, для поповнення ЗСУ військових можуть призначати на посади, які передбачені штатами воєнного часу, з урахуванням їхньої нової спеціальності та набутого досвіду. Водночас перед призначенням на нову посаду військовий обов'язково має пройти підготовку або перепідготовку.

Після оголошення рішення про мобілізацію та запровадження режиму воєнного стану особи рядового, сержантського та старшинського складу можуть бути призначені на посади сержантського і старшинського складу за їхньою основною або спорідненою спеціальністю.

Отже, в умовах воєнного стану військово-облікова спеціальність військовослужбовця може не бути врахована під час призначення на посаду, за умови, що відбувається відповідна підготовка або перепідготовка для нової спеціальності та посади до або після призначення.

Щоб захистити своє право на призначення згідно з військово-обліковою спеціальністю, чоловік може подати рапорт з проханням бути призначеним на посаду з урахуванням наявної військово-облікової спеціальності для більш ефективного використання відповідно до фаху та досвіду. В рапорті слід надати деталі військово-облікової спеціальності та аргументувати про необхідність призначення.

«Втім додамо, що в умовах воєнного стану у зв’язку з потребою доукомплектування за дефіцитними спеціальностями вам можуть законно відмовити», — пояснили експерти.

«ФАКТИ» публікували роз'яснення адвокатки щодо нюансів бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації.

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