Мобілізація в Україні: на яких військових є великий запит, кого можуть призвати в липні

Мобілізація в Україні відбувається відповідно до Закону України «Про загальну мобілізацію» та інших нормативних актів Міністерства оборони та Генерального штабу Україну.

Про це на брифінгу нагадав начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап.

Також полковник Арап відзначив, що відповідно до указу Президента України від 1 травня 2023 року, загальну мобілізацію подовжено на 3 місяці, до 18 серпня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочення.

Під час мобілізації військовозобов’язаних направляють до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей призовників з метою визначення їх подальшої профільної підготовки та розподілу за військово-обліковими спеціальностями. Від цього залежить їх подальше місце служби.

Якої кваліфікації громадян найбільше потребують в армії цього літа

За словами полковника Володимира Арапа, на сьогодні великий запит на громадян, які мають високий рівень володіння англійською, німецькою та французькою мовами.

Для того, щоб швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україні отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території України.

Тому для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння потрібні фахівці, здатні розуміти мову навчання.

Отже, на призовників, які володіють іноземними мовами, є пвдвищений запит в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що згідно з роз'ясненням експертів Громадської організації (ГО) «Юридична сотня», наразі для мобілізованих, які не мають військового досвіду, військова спеціальність визначається відповідно до їх професійної спрямованості. Проте, зазначають правники, цієї процедури дотримуються тоді, коли немає недостачі у певних спеціальностях або потреби у поповненні складу військових підрозділів.

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