Прийшов липень — негайно в аптеку! Три чудо-таблетки збільшать урожай томатів та огірків у 5 разів (відео)

Попри те, що вже липень, й висаджена розсада овочів давно стала міцною і пішла в ріст, її все одно потрібно періодично підгодовувати. А щоб підвищити врожайність, біологи рекомендують також обприскувати кущі.

Для приготування розчину потрібно взяти по дві таблетки аспірину, активованого вугілля та янтарної кислоти. Залити їх двома літрами води та добре збити блендером.

Настояти розчин 2 години. Після цього додати до нього ще літр води та добре перемішати.

Цей розчин використовувати як матковий.

Для поливу рослин склянку розчину розвести у 5 літрах води.

Рослини поливати під корінь та обприскувати кущі раз на 30 днів.

Раніше ми розповідали, який аптечний засіб стане порятунком для томатів у спекотному липні.

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