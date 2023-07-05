В Києві вводять обмеження для руху частини транспорту: що відомо

У Києві з 5 липня вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря вище +28ºС.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Зазначається, що через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження стосується як вʼїзду в Київ, так і пересування містом.

«Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві. Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з 22 травня цього року заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги заборонений. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Нагадаємо, у травні у Києві змінили правила роботи громадського транспорту. Відтепер наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги не зупинятиметься, а довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

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