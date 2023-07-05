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Події

Жахлива ДТП під Луцьком: водій автобуса збив двох дітей на дорозі, 10-річний хлопчик впав у кому

13:51 5 липня 2023
на дорозі

На Волині сталася ДТП, в якій постраждали неповнолітні.

Під Луцьком у селі Княгининок водій автобуса збив на дорозі двох дітей, які перебігали проїжджу частину в неустановленному місці.

Про це повідомили в поліції Волині.

Водій автобуса «БАЗ» збив 10-річного хлопчика та 13-річну дівчинку. Діти раптово вибігли на проїзну частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.

Найбільше травмувався 10-річний хлопчик, передає «Суспільне».

Дитину з політравмою та у стані коми доставили у обласну дитячу лікарню. Другу травмовану, дівчину 13 років, теж ушпиталили. У неї внаслідок аварії травмована нога.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі слідство встановлює всі обставини ДТП.

Відомо, що 61-річний водій перебував за кермом авто тверезий.

Як повідомляли «ФАКТИ, у великій аварії на трасі Мукачеве — Львів теж постраждали діти.

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