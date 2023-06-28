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Велика аварія на трасі Мукачеве — Львів: серед постраждалих діти (фото)

19:06 28 червня 2023
ДТП на трасі Мукачеве – Львів

На Прикарпатті, де у березні сталася велика ДТП з автобусами, 28 червня сталася аварія на дорозі, під час якої постраждали п’ятеро людей. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

«28 червня о 16:26 до Надвірнянських рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт. Делятин на автодорозі Н-09 сполученням Мукачево-Львів, де відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів. До місця одразу виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста смт. Делятин та Державної пожежно-рятувальної частини № 11 на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі „САРМ-Л“. На місці події рятувальниками вжито заходів по відключенню клем акумуляторних батарей двох транспортних засобів з метою недопущення загорання. За попередньою інформацію внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, з них двоє дітей 2015 та 2021 років народження, які перебували в легковому автомобілі, яких направлено до лікувального закладу», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Кіровоградщині жахливою трагедією завершилося свято у випускників Новгородківського ліцею — загинули троє 16-річних дівчат. Ще четверо дітей були госпіталізовані.

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