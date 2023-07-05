Покарав за те, що рвала черешні: на Волині священник зв’язав школярку скотчем

У Ковелі, що на Волині, настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви вчинив кримінальні дії відносно неповнолітньої дівчини, яка перебувала на території релігійної громади.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, повідомляє Ковель mediа.

Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19-ої години. Учениця шостого класу одного із ліцеїв міста рвала черешню на території костелу Святої Анни, що у Ковелі на вулиці Вербицького.

«Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, «зв'язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», — говориться в судовій ухвалі.

Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкві.

З ухвали суду відомо, що священник є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомості про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику.

Прийнявши до уваги останнє, слідчий суддя Олексій Шишилін ухвалив застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло з 18:00 до 08:00.

Нагадаємо, що настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрали йому суди першої і другої інстанції.



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